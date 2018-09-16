Suç örgütüne üye olduklari iddiasıyla eski Kırıkkale İl Sağlık Müdürü ile Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde çalışan 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Soruşturma kapsamında 5 şüpheli adli kontrol şartıyla, 10 şüpheli de savcılık tarafından serbest bırakıldı. 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Daha önce görevden alınan eski İl Sağlık Müdürü F.E.G, hastane müdürü ve 4 doktor mahkemece tutuklandı.
2 zanlı ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde Ankara Sincan Kapalı Cezaevine nakledilmişti.
Alaattin Çakıcı'ya sahte rapor soruşturmasında 6 tutuklama
NTV HaberTürkiye
Alaattin Çakıcı için süresiz sahte sağlık raporu düzenlendiği gerekçesiyle gözaltına alınan 23 kişiden 6'sı tutuklandı.
Suç örgütüne üye olduklari iddiasıyla eski Kırıkkale İl Sağlık Müdürü ile Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde çalışan 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.