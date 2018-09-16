Suç örgütüne üye olduklari iddiasıyla eski Kırıkkale İl Sağlık Müdürü ile Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde çalışan 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli adli kontrol şartıyla, 10 şüpheli de savcılık tarafından serbest bırakıldı. 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Daha önce görevden alınan eski İl Sağlık Müdürü F.E.G, hastane müdürü ve 4 doktor mahkemece tutuklandı.

2 zanlı ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde Ankara Sincan Kapalı Cezaevine nakledilmişti.