Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Kabaağaç Mahallesi'ndeki Akçırı mevkisinde bulunan Haşim Böke'ye ait alabalık tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Tesisten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Olay yerine sevk edilen Afşin, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
Tesis, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.