Alabora olan bottaki 4 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu

İncesu Plajı açıklarında bir teknenin alabora olduğu ve suda kazazedelerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.



Bölgeye ulaşan ekipler, denizde can yelekli 4 kazazede ve ters dönmüş vaziyetteki tekneyi tespit etti.



Yapılan çalışmalar sonucunda kazazedeler E.A. (35), Ö.D. (71), Y.Ö. (38) ve İ.İ. (41) kurtarıldı.



Kurtarılanların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kısmen batan tekne de bot yardımıyla kıyıya çekildi.