Alacağını isteyen arkadaşının suratına para atıp, kalbinden bıçakladı

SUÇ ALETİNİ TELEFON SATICISINA EMANET ETTİ



Sargın’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, cinayet zanlısının Levent A. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Levent A., suç aleti bıçağı emanet olarak bıraktığını söyleyip, “Beze sardığım bıçağı olay yerinin yakınında bir telefon satıcısına emanet olarak bıraktım. Daha sonra geri alacaktım.” dedi.



Emniyetteki işlemleri süren Levent A.’nın birçok suçtan kaydı olduğu ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

YÜZÜNE PARA ATIP BIÇAKLAMIŞ



Öte yandan cinayete tanık olan M.Ö.’nün de ifadesine başvuruldu.



İfadesinde, “Suat ile otururken, Levent, arkadaşı ile yanımızdan geçiyordu. Suat şaka olsun diye, ‘Aldığın parayı neden vermiyorsun?’ dedi. Buna sinirlenen Levent, cebinde olan bir miktar parayı yüzüne atıp, ‘Bundan sonra benden yolda para isteme’ diyerek, cebinden çıkardığı beze sarılı bıçağı çıkartıp Suat'ın kalbine sapladı.” diyen M.Ö., her şeyin 10-15 saniye içerisinde yaşandığını söyledi.