Alacağını isteyen bakkalı ve yanındaki 2 kişiyi vurdu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, kendisinden veresiye defterine yazdırdığı borcunu ödemesini isteyen bakkal ile yanındaki 2 kişiyi tabancayla vurdu. Yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alınırken, kaçan saldırgan yakalanıp gözaltına alındı.

Alacağını isteyen bakkalı ve yanındaki 2 kişiyi vurdu

'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1738 Sokak'ta öğle saatlerinde bakkal Y.Y., alışveriş yapmaya gelen E.Ü.O.'dan veresiye defterindeki borçlarını ödemesini isteyince tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından E.Ü.O. bakkaldan ayrıldı. E.Ü.O., bir süre sonra Y.Y.'nin evinin bulunduğu sokağa geldi.

E.Ü.O. bakkalı işleten Y.Y. ile yanında bulunan A.K. ve K.K.'ye tabancayla ateş etti. 3 kişi, isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheli otomobille kaçtı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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