Alacak kavgasında arkadaşını öldürdü

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

Alacak kavgasında arkadaşını öldürdü

'nın Mamak ilçesinde  3 arkadaş otomobille dolaşırken alkol almaya başladı. Bu sırada Hüseyin Hakan ile S.D. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

İddiaya göre sürücü A.Ç.'nin yanında oturan Hüseyin Hakan, arka koltukta oturan S.D.'ye bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında S.D. ise tabanca ile Hüseyin Hakan'a ateş etti.

Bu sırada sürücü A.Ç., tabancanın ateşlenmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek sokakta park halinde olan başka bir araca çarparak durdu.

Alacak kavgasında arkadaşını öldürdü - 1

BİR AY SONRA BEBEĞİ OLACAKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Hüseyin Hakan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, araç sürücüsü A.Ç. ve S.D. olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği tarafından yapılan araştırma sonucu, araç sürücüsü A.Ç. yakalandı. Yapılan sorgulamada A.Ç., S.D.'nin tabancayla ateş ederek Hüseyin Hakan'ı öldürdüğünü anlatması üzerine kısa sürede şüpheli suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan hayatını kaybeden Hüseyin Hakan'ın eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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