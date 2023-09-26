Alacak kavgasında arkadaşını öldürdü

BİR AY SONRA BEBEĞİ OLACAKTI



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Hüseyin Hakan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, araç sürücüsü A.Ç. ve S.D. olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan araştırma sonucu, araç sürücüsü A.Ç. yakalandı. Yapılan sorgulamada A.Ç., S.D.'nin tabancayla ateş ederek Hüseyin Hakan'ı öldürdüğünü anlatması üzerine kısa sürede şüpheli suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan hayatını kaybeden Hüseyin Hakan'ın eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.