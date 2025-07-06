Alacak kavgasında iki genç bıçaklandı

Konya merkez Selçuklu ilçesinde gece yarısı çıkan kavgada 2 genç bıçaklanarak yaralandı.

İddiaya göre, H.A.A. (19), A.F.O.'yu (20) arayarak kendisine verdiği küçük miktardaki borç parayı geri istedi.



Daha sonra H.A.A.'yı arayan A.F.O., parayı vereceğini söyleyerek H.A.A. ve ağabeyi G.A.A. (24) ile buluştu.



Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü, A.F.O. iki kardeşi bıçakladı.



İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan H.A.A. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, G.A.A ise Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.



Olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheli A.F.O., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.