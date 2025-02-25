Alacak kavgasında silahlar konuştu: Bir ölü, iki yaralı

Gaziantep’te iki grup arasındaki kavgada bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı.



Olay, gece geç saatlerde Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi.



Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.



Kavgada Ahmet Alkurt’un vücuduna isabet eden kurşunla, iki kadın ise bıçakla yaralandı.