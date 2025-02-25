Alacak kavgasında silahlar konuştu: Bir ölü, iki yaralı

Gaziantep’te iki grup arasında kavga çıktı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı. Alacak meselesi nedeniyle başladığı bildirilen kavgaya karışanlar aranıyor.

Alacak kavgasında silahlar konuştu: Bir ölü, iki yaralı

’te iki grup arasındaki kavgada bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi.

Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ahmet Alkurt’un vücuduna isabet eden kurşunla, iki kadın ise bıçakla yaralandı.

Alacak kavgasında silahlar konuştu: Bir ölü, iki yaralı - 1

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Üç yaralı, ilk müdahaleleri sonrası Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Alkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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