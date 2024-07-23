Alacak tartışmasında akrabasını bıçakladı

Samsun'da alacak-verecek tartışmasında akrabasını bıçakla yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alacak tartışmasında akrabasını bıçakladı


Olay, ’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi.

Edinilen bilgiye, alacak-verecek tartışmasında akrabası F.Ü.'yü karnından bıçaklayan Y.E.M. olaydan sonra kaçtı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Firari Y.E.M., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından bugün yakalanarak Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.E.M., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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