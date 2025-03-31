Alacak verecek hesaplaşmasında evi kurşunladılar

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 19 Mart'ta bir apartmanın 8'inci katındaki Kağan K.'ye ait ikametin kapısı kurşunlandı.



İhbar üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince araştırma başlatıldı.



Ekipler, yaptıkları çalışmayla 3 şüphelinin olaya karıştığını belirledi.

ADRESLERE OPERASYON DÜZENLENDİ



Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan ve Kiremithane mahallelerinde iki adrese düzenlenen operasyonda, zanlılar Ü.Y., M.Ç. ve M.E. yakalandı.



Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız tabanca ve 72 mermi ele geçirildi.



Kurşunlamayı alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği öne sürülen 3 zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.