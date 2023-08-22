Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Bolu'da alacak-verecek kavgası kanlı bitti.



Merkeze bağlı Sultan köyünün yakınlarında alana bir araçla gelen kimliği belirsiz şüpheliler, İsmail Çetin ile görüştü. Şüpheliler ile İsmail Çetin arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Çetin’i darbetti. Şüpheliler, daha sonra Çetin’i bıçakladı. Çetin olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.



Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Çetin’in cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.



Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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