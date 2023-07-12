Alacak verecek kavgası kanlı bitti: Bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

9 Temmuz günü akşam saatlerinde Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi'nde Kadir Doğdu (31), alacak verecek meselesi yüzünden A.Y. (35), ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginlik artınca olay bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda A.Y., Kadir Doğdu’yu bıçaklayarak yaraladı.



Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerinin ardından Doğdu ambulans ile Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede 2 gündür tedavi gören Doğdu’nun dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince yakalanan A.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.