Alacak verecek kavgası kanlı bitti: Kuzenini araç içinde infaz etti

Elazığ'da kuzenlerin alacak verecek kavgası cinayetle son buldu.

Merkez Sugözü Mahalle yolunda iddiaya göre, taksici Ferdi Erol (38) ve amca oğlu arasında alacak verecek meselesinden dolayı araç içerisinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, zanlı belinden çıkardığı silahla taksici Ferdi Erol'a art arda ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Erol'un cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Saldırganın ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

