Alacak-verecek kavgasında binayı ateşe verdi

Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi’nde çok sayıda suç kaydı bulunan Erkan B., aile bireyleriyle alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya girdi.
Tartışmanın büyümesiyle sinir krizi geçiren Erkan B., Gül Sokak üzerinde bulunan 5 katlı aile apartmanının çatı katını ateşe verdi.
Dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri hemen 112 Acil Servis ekiplerini ararken şüpheli ise hızla kaçtı.
İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemesinin ardından, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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