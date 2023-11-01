Alacak-verecek kavgasında binayı ateşe verdi

Bursa’da sinir krizi geçiren kişi, ailesi ile birlikte yaşadığı evi ateşe verdi. Yangında can kaybı yaşanmazken olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alacak-verecek kavgasında binayı ateşe verdi

Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi’nde çok sayıda suç kaydı bulunan Erkan B., aile bireyleriyle alacak-verecek meselesi nedeniyle  tartışmaya girdi.

Tartışmanın büyümesiyle sinir krizi geçiren Erkan B., Gül Sokak üzerinde bulunan 5 katlı aile apartmanının çatı katını ateşe verdi. 

Alacak-verecek kavgasında binayı ateşe verdi - 1

Dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri hemen 112 Acil Servis ekiplerini ararken şüpheli ise hızla kaçtı.

İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemesinin ardından, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...