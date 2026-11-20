Olay, 10 Haziran 2025'te saat 17.00 sıralarında Sülüntepe Mahallesi'nde meydana geldi. İş insanı Aykut Karagöz ile arasında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan Hamza Karaman, Karagöz'ün ofisine gelerek burada bulunan kişilerle görüşmeye başladı.

Yaklaşık 15-20 dakika süren görüşmenin ardından bazı kişiler iş yerinden ayrıldı. Karagöz ve Karaman ise ofiste kaldı.

Bir süre sonra ofise yeniden gelen Ersin Altay'ın, beraberindeki kişilere el hareketleriyle sessiz olmalarını işaret ettiği, dışarı çıkmak isteyen Karaman'ı da geri iterek odaya soktuğu belirtildi.

Bu sırada masasının çekmecesinden iki tabanca çıkaran Karagöz, Karaman'a içeride kalmasını söyledi. Ardından taraflar arasında arbede yaşandı.

Karagöz'ün ateş açarak Karaman'ı ayağından yaraladığı, boğuşma sırasında ise tabancalardan birinin el değiştirmesi sonucu Karagöz'ün de vurulduğu belirtildi.

Yaralılardan Karaman, Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, durumu ağır olan Karagöz ise çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Karagöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin Anadolu 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ersin Altay, tutuksuz müşteki sanık Hamza Karaman ve taraf avukatları hazır bulundu.

Çekmecesinden iki tane silah çıkardı.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, sanık Hamza Karaman’ın üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu ancak başka suretle korunmak olanağı bulunmadığı ve bir tehlikeden kurtulmak amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini belirterek Karaman’ın beraatına karar verdi.

Tutuklu sanık Ersin Altay ise mağdur Hamza Karaman’a karşı 'silahla kasten yaralamaya yardım etme' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

İDDİANAMEDEN

Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, silahlı tartışma sonucu iş adamı Aykut Karagöz'ü öldüren Hamza Karaman hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Olay anında Hamza Karaman'ı iterek odadan çıkmasını engelleyen Ersin Altay'a, 'Kasten öldürme suçuna teşebbüs' ve 'Birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi.