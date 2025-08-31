Alacak, verecek kavgasında kan döküldü

Bolu'da alacak, verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi'nde iddiaya göre, aralarında alacak, verecek meselesi olan Y.T. (36) ile H.K. Kapalı Pazar mevkisinde beraber alkol içtikleri sırada tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T., yanında bulunan bıçakla H.K.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

H.K.’nin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.K., Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen H.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Öte yandan, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Y.T. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Y.T., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolu Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

