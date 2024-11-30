Alacak verecek kavgasında kardeşleri yaraladı

Yahyalı ilçesi Camikebir Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda Hasan, Uğur ve Kamil Güzel kardeşler ile Mehmet G. arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Hasan ve Uğur tabanca ile Kamil Güzel ise tabancanın kabzasının kafasına vurulması sonucu yaralandı.