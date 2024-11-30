Alacak verecek kavgasında kardeşleri yaraladı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kardeş yaralandı. Kaçan şüpheli ekipler tarafından aranıyor.

Alacak verecek kavgasında kardeşleri yaraladı

Yahyalı ilçesi Camikebir Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda Hasan, Uğur ve Kamil Güzel kardeşler ile Mehmet G. arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Hasan ve Uğur tabanca ile Kamil Güzel ise tabancanın kabzasının kafasına vurulması sonucu yaralandı.

Alacak verecek kavgasında kardeşleri yaraladı - 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kardeşler, Yahyalı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olay yerinden kaçan Mehmet G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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