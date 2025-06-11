Alacak verecek meselesi kanlı bitti: Kalfa, iş insanını öldürdü

İstanbul'un Pendik ilçesi Sülüntepe Mahallesi Ney Sokak'taki iş yerinde dün iş insanı Aykut Karagöz (45) ile kalfa Hamza K. (37) arasında, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Karagöz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Hamza K.'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Polis ekipleri, olay yerinde 4 kovan, 17 fişek, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Karagöz'ün 5, Hamza K.'nın ise 8 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.



Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki kişi arasında yaşanan arbede ve birbirlerine silahla ateş açmaları yer alıyor.