Alacak verecek meselesi kanlı bitti: Kalfa, iş insanını öldürdü
İstanbul Pendik'te inşaat işleri yapan iş insanı Aykut Karagöz, kalfa tarafından silahla vurularak öldürüldü.
İstanbul'un Pendik ilçesi Sülüntepe Mahallesi Ney Sokak'taki iş yerinde dün iş insanı Aykut Karagöz (45) ile kalfa Hamza K. (37) arasında, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Karagöz, silahla kalfa Hamza K.'yı yaraladı.
Yaşanan arbedenin ardından silahı eline alan Hamza K. da iş insanı Karagöz'ü ateş açarak yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Karagöz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Hamza K.'nın tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Polis ekipleri, olay yerinde 4 kovan, 17 fişek, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Karagöz'ün 5, Hamza K.'nın ise 8 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki kişi arasında yaşanan arbede ve birbirlerine silahla ateş açmaları yer alıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Pendik
- Silahlı Saldırı
- Cinayet