Alacak verecek meselesi silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Pamukkale ilçesi Eskihisar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir inşaat firmada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; aralarında ticari faaliyet bulunan H.A., yakındaki 2 arkadaşıyla birlikte yaşadıkları bir alacak verecek anlaşmazlığını görüşmek üzere inşaat firması sahibi Osman Gündoğdu'nun tesiste bulunan ofisine geldi.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra karşılıklı silahlı kavgaya dönüştü. Her iki taraftan da silahla ateş açılması sonucu firma sahibi Osman Gündoğdu, olayın karşı tarafında bulunan H.A. ve iki arkadaşı yaralandı.



Silahlı kavgadan yara almadan kurutan bayan görevlinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla üç farklı hastaneye sevk etti. Bölgedeki özel bir hastaneye sevk edilen Osman Gündoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.



ve 2 çalışanını ambulansla çevredeki özel hastanelere sevk etti. Özel bir hastanede tedavi altına alınan firma sahibi Osman Gündoğdu doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Olay yerinden kaçan şüpheli H.A., ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan H.A.'nın durumunun olduğu, diğer iki kişini de tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.