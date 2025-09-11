Alacak-verecek meselesinde kan aktı

İlçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Mevsim Caddesi’nde bulunan parkta, E.E.Ü. ile S.İ. arasında iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, S.İ. yanında bulunan bıçakla E.E.Ü.’ye saldırdı. E.E.Ü. bacağına aldığı bıçakla yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından E.E.Ü.’yü ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Olayın ardından kaçan S.İ. ve 2 şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, parkta gerçekleşen olay güvenlik kamerasına yansıdı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.