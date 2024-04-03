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Alacak verecek meselesinde kan aktı

Eskişehir’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı tartışmada 1 kişi yaralandı.

Alacak verecek meselesinde kan aktı

Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Hakan Balcı Sokak’ta bulunan bir apartmanın önünde G.A. isimli kişi, alacak verecek meselesi yüzünden sorun yaşadığı F.Ö.’nün evinin önüne gitti.

Çıkan tartışma sonucunda F.Ö., evinin balkonundan aşağı tabancayla ateş etti. Sol bacağıma kurşun isabet eden G.A. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan G.A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli F.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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