Alacak verecek meselesinde kan aktı

İlçeye bağlı Sanayi Mahallesi 6028 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, N.İ. ile eniştesi S.Ö. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ö., üzerinde bulunan tabanca ile N.İ.’ye ateş etti. N.İ., bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparken, kaçan S.Ö.’yü yakalamak için de geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.