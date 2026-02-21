Alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü. 3 gözaltı
21.02.2026 18:00
Son Güncelleme: 21.02.2026 18:03
Adıyaman’da iki grup arasında kavga çıktı.
Adıyaman’da iki grup arasında alacak verecek meselesi kavgasında 3 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 2564 Sokak içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada şahısların kesici aletlerle birbirlerine saldırdığı iddia edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga kontrol altına alınırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.