İşçilerin kaldığı binayı ateşe verdi: Camdan çarşafla kurtuldular
26.11.2025 22:42
Son Güncelleme: 26.11.2025 22:48
DHA
Kocaeli'de kendisine olan borcu tahsil edemediğini öne süren bir kişi, pansiyon olarak kullanılan binayı ateşe verdi. Mahsur kalan işçiler, birbirine bağladıkları çarşaflarla pencerelerden aşağı inerek canlarını kurtardı.
Darıca ilçesi Atatürk Caddesi Evliya Çelebi Sokak'ta, bölgedeki firmalara, inşaat, kargo taşıma gibi beden gücüne dayalı işçi tedariği sağlayan aracı firmada çalışan Rahmi Ö., parasını alamadığını öne sürerek fenalık geçirdi.
Kendisini sakinleştirmeye çalışan arkadaşlarına bıçak çeken Rahmi Ö., daha sonra yaklaşık 30 işçinin kaldığı pansiyon olarak kullanılan binanın en alt katındaki daireyi ateşe verip, kaçtı.
Binadaki işçiler, dumanları fark edip dışarıya çıktı. 4 işçinin dumandan etkilendiği belirtildi. Üst katlardaki çok sayıda işçi, binadan çıkamadı. Kurtulabilmek için, çarşafları birbirlerine bağladılar, pencerelerden sarkarak aşağı indiler.
Mahsur kalan işçiler, çarşaflarla pencerelerden aşağı inerek canlarını kurtardı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü.
Dumandan etkilenen 4 işçi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, kaçan Rahmi Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.