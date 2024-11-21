Alaçam'da uyuşturucu operasyonu
Samsun'un Alaçam ilçesinde uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında Karlı Mahallesi'ne operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda D.S. (54) isimli şahsın ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kilo 90 gram kubar esrar, bir adet kurusıkı tabanca ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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