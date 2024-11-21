Alaçam'da uyuşturucu operasyonu

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında Karlı Mahallesi'ne operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda D.S. (54) isimli şahsın ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kilo 90 gram kubar esrar, bir adet kurusıkı tabanca ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.