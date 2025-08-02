Alaçatı'da dehşet: Ezgi Mola'nın eski eşi ayağından vuruldu
Alaçatı'daki eğlence mekanında taşkınlık çıkaran 2 kişi, silahla dehşet saçtı. Müşteriler camlardan atlayarak kaçtı, oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi olan mekanın işletmecisi Mustafa Aksakallı da ayağından vuruldu.
İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Alaçatı mahallesi'Ndeki bir mekanda meydana geldi.
İddiaya göre, M.E.A. ve H.K.A., eğlence mekanında içki içtikten sonra taşkınlık çıkardı.
Mekan sahibi Mustafa Aksakallı olaya müdahale etmek istedi.
Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Saldırganlardan biri tabancayla Aksakallı'ya ateş etti.
İşletmeci Aksakallı ayağından vuruldu, mekanda büyük panik yaşandı. Müşteriler camlardan atlayarak mekandan çıkmaya çalıştı.
Polis 2 şüpheliyi gözaltına alırken, yaralanan Aksakallı hastaneye kaldırıldı.
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