Alaçatı'da eğlence mekanı kurşunlandı

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da bir eğlence mekanı kurşunlandı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, kapalı durumdaki mekana tabancayla ateş açtı.

Çok sayıda merminin isabet ettiği iş yerinde maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

O ANLARI TEHDİT DOLU SÖZLERLE PAYLAŞTILAR

Saldırı anının bir şüpheli tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ve görüntülerde tehdit içerikli sözlerle mekana ateş açıldığı anların yer aldığı öğrenildi.