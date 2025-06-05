Alaçatı'da iş insanına silahlı saldırı

İzmir'in Çeşme ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Fatih Fil ayağından vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Alaçatı Hacı Memiş Mahallesi'nde meydana geldi.

İş insanı Fil, kafede oturduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağına 2 kurşun isabet eden Fil, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.