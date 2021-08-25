Alaçatı'daki gece kulübü cinayeti zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İzmir Alaçatı'daki gece kulübünün önündeki cinayetle ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor. Dana önceden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, C.Ü., O.S., O.G. ve M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler F.B., M.T. ve H.N., ise bugün adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili işletmenin muhasebesinden sorumlu H.N. de gözaltına alındı.

33 yaşındaki Alpay Kalyon’u bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen F.B.'nin polisteki ilk ifadesi de ortaya çıktı. F.B.'nin ifadesinde, Kalyon'un yandaki mekandan 3 kadınla birlikte çıkan ve onlara şiddet uyguladığı belirtilen kişiyle tartıştığını söyledi.

"İÇERİDEN BIÇAK ALIP GELDİM"

Kavganın daha sonradan diğer mekana taştığını belirten F.B. "Bu sırada biz de araya girdik. Alpay Kalyon bize bağırdı, küfür ve hakaret etti, vurdu. Dayanamayıp içeriden bıçak alıp geldim. Çok pişmanım" dedi.



Olay, 21 Ağustos Cumartesi gecesi Alaçatı Ovacık mahallesindeki gece kulübünün önünde meydana gelmişti. Şiddete uğrayan kadınlara yardım etmek istediği belirtilen Alpay Kanyon, çıkan arbedede bıçaklanarak öldürülmüştü.

