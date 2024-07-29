Alaçatı’daki tıraş fiyatı sosyal medyada gündem oldu, Berberler Odası’ndan açıklama geldi

Alaçatı’daki yüksek tıraş ücretleri sosyal medyada gündem oldu. İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’daki 2 bin liralık tıraş ücreti tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. “Vatandaştan böyle yüksek fiyat isteyen esnafımızın da illaki bir gerekçesi vardır.” diyen Bilgin, “Bizim İzmir’de kullandığımız birinci sınıf tarife bin lira.” şeklinde konuştu.

Alaçatı’daki tıraş fiyatı sosyal medyada gündem oldu, Berberler Odası’ndan açıklama geldi

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Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin, İzmir’in ilçesine bağlı turistik Alaçatı Mahallesi’nde 2 bin liraya saç sakal tıraşı yapıldığı iddiasına ilişkin, “Alaçatı’daki salonda ne yaşandığı bilenemez ama bizde 2 bin liraya saç sakal tıraşı yok. Vatandaştan böyle yüksek fiyat isteyen esnafımızın da illaki bir gerekçesi vardır. Bizim İzmir’de kullandığımız birinci sınıf tarife bin lira.” dedi.

Bilgin, kamuoyuna Alaçatı’da yüksek tıraş ücretleriyle ilgili haberlerin yansıdığını belirterek, bazı turizm bölgelerinde uygulanan lüks tarifenin İzmir’de uygulanmadığını söyledi.

Alaçatı’daki tıraş fiyatı sosyal medyada gündem oldu, Berberler Odası’ndan açıklama geldi - 1

Kentte farklı tarifelerin bulunduğunu aktaran Bilgin, “Sınıfsal tarifeler var. Saç-sakal tıraşı bizim tarifemizde en lüksü bin lira. O yüzden şu anda 'de kullanılan birinci sınıf tarifemiz bin lirayı buluyor. İkinci sınıf tarifemiz 500 lira ve üçüncü sınıf tarifemiz ise 350 lira. Fiyatlar bölgesel ve semtlere göre ayrılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Bilgin, her müşterinin kendine göre tarifedeki berbere ulaşabildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“Alaçatı'daki salonda ne yaşandığı bilinemez ama bizde 2 bin liraya saç sakal tıraşı yok. Vatandaştan böyle yüksek fiyat isteyen esnafımızın da illaki bir gerekçesi vardır. Bizim İzmir'de kullandığımız birinci sınıf tarife bin lira. Oradaki tarifeler de bize uygundur.”

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