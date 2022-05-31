Aladağ'daki yurt yangını faciası davasında karar

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 2016 yılında 12 kişinin yaşamını yitirdiği yurt yangını davasının 8 sanığının istinafta görülen duruşmasında karar çıktı.

Davanın bir önceki duruşmasında savcı, sanıkların "bilinçe taksirle ölüme ve yaralanmaya" neden olmadan cezalandırılmasını talep etmişti.

Son duruşmada sanık avukatları müvekkillerinin üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme yurdun bağlı olduğu derneğin başkanına 15 yıl, okul müdürü ile 5 dernek yöneticisine 11'er yıl, bir sanığa ise 4 yıl hapis cezası verdi.

Yeniden cezaevine girmeyecek olan sanıklar hakkında, adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmedildi.