Alanya Kalesi'nde tarihi M.Ö. 1'inci yüzyıla dayanan surların üzerinde yaptırdığı korkuluk, pencere, seramik ve betonarme yapılar nedeniyle yıkıma neden olan Avusturyalı Walter Godina'nın, surları altından delerek atık sularını da boşalttığı da ortaya çıkmıştı.

YASALARA UYGUN YAPTIM



Ortaçağ izleri taşıyan surlara zarar verdiğine yönelik iddialara ilişkin Hürriyet'e konuşan Godina, Alanya Belediyesi ve Müze Müdürlüğü tarafından yapılan resmi işlemlerden haberdar olduğunu, hakkında çıkan haberlerin bir bölümünü de takip ettiğini söyledi. Tarihi surlara zarar vermediğini savunan Godina, "Evimde birtakım tadilat işlemleri yapıldı. Ancak bu işlemlerin tamamını izin alarak yaptım. Zaten Türkiye'deki avukatım da süreci yakından takip ediyor. Kesinlikle tarihi bir yapıya zarar vermek istemem. Yasalara uygun olarak yaptığım tadilatın tüm detaylarını gösterebilirim. İddialar nedeniyle ben de şaşkınım. Çünkü orada yürütülen tüm çalışma Türkiye'deki resmi kurumlardan izin alınarak uzmanlar gözetiminde yapıldı. Ben izinsiz hiçbir şey yapmadım" dedi.



“AFTAN YARARLANDI”



Walter Godina'nın kale surlarında, yan yana 2 parsel üzerine kurulu 2 ayrı mülkü olduğunu söyleyen emlak değerleme uzmanı Emrah Kaya ise “Godina mülklerin ikisi için de geçen yaz imar affı kapsamında yasal başvuruda bulundu. Kanundan yararlandı ve mülkleri af kapsamına girdi. Dubleks dairenin zemin katından surların arasından pencere açmış. Surların arasındaki boşluğu evinin penceresi yapmış. Suru yıkmadan yaptığı için uygulama imar Barışı Kanunu'yla geçti. Mülk sahibinin çalıştığı mimar ve avukatla birlikte bölgede inceleme yaptıktan sonra kaç metrekare yerin nasıl yazılacağını hesaplayarak başvurusunu gerçekleştirdik. Yapılan başvuru onaylandı. Çünkü imar affı kanununda mülk sahibinin surlara bu uygulamaları yapmasına engel bir durum yok" dedi.

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