Alanya'da 3 noktada yangın çıkardı, 4'üncü yerde suçüstü yakalandı

Alanya'da, saat 00.30 sıralarında, orman yangını çıktığını fark eden İlçe Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi'ndeki personel, ilk müdahale ekiplerini yönlendirdi.

Kule görevlisi, yangının seyrini gözetlerken, motosikletlinin aynı mevkiden yukarı doğru asfalt yolda hızla gittiğini ve birbirine yakın 3 yerde yangın çıkardığını gördü.

Görevliler, ilk müdahale ekiplerini yönlendirip takibe başladı.



Ekipler, Asmaca Kepez Sokak mevkisinde yaklaşık 5 metrekare, Çalıkoluk mevkisinde yaklaşık 5 metrekare, Ardıç Evliya mevkisinde 15 metrekarede çıkan orman yangınlarına müdahale etti.

Bir grup yangınlara müdahale ederken, diğer grup da kule görevlisinin yönlendirmesiyle şüphelinin geçebileceği yerleri düşünerek Asmaca köy muhtarını, mahalle esnafını telefonla arayıp, yolların kesilmesini sağladı.

SUÇ ALETLERİYLE YAKALANDI



Şüpheli, Dereköy Mahallesi'nde 4'üncü noktada ateş yakarken, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından uzaktan izlemeye alındı. Jandarma ekipleri, şüpheliyi suç aletleriyle yakaladı.

Jandarmanın gözaltına aldığı şüphelinin, Halil Yanık (28) olduğu belirlenirken, üzerinde içi dolu av tüfeği, 12 boş kovan, 3 tişört, 1 ip, çıra malzemesi, kişisel bakım ürünleri, 1 kolonya şişesi, 4 çakmak, 8 kutu kibrit, 2 bıçak, 3 adet dolu 12 kalibre kartuş ele geçirildi.

Ayrıca şüphelinin swap örnekleri, muhafazaya alındı. Halil Yanık, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.