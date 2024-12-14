Alanya'da 3 zincir market mühürlendi

Alanya'da faaliyet gösteren tüm kasap, pastane, fırın, market ve gıda firmalarında denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 3 zincir market şubesi hakkında idari işlem başlatıldı ve şubeler mühürlenerek 2 gün süreyle ticaretten men edildi.



Mühürleme işlemi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kızlarpınarı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde bulunan ve tarihi geçmiş un, acı sos ve patlamış mısır satan bir zincir market şubesi ile Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda faaliyet gösteren son kullanma tarihi geçmiş su, içli köfte, bisküvi ve çikolata türevleri satan zincir market şubesi mühürlendi.



İncekum Mahallesi Eski Antalya Yolu'nda hizmet veren ve tarihi geçmiş beyaz peynir, sosis, meşrubat gibi ürünlerin satışını yaptığı tespit edilen bir başka zincir market şubesi de mühürlendi. 3 işletmeye de idari para cezası uygulanırken, işletmeler 2 gün ticari faaliyet gösteremeyecek.