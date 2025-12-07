Alanya'da alt geçitte mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
07.12.2025 19:28
Son Güncelleme: 07.12.2025 20:09
DHA
Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle su dolan alt geçitte mahsur kalan hafif ticari araçtaki 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alanya- Antalya istikametinde bulunan Telekom Kavşağı alt geçidi, ilçede sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkili olan sağanak nedeniyle yağmur sularıyla doldu. Alanya’dan Antalya yönüne giden sürücüsünün adı öğrenilemeyen hafif ticari araç, su dolan alt geçitte mahsur kaldı.
Suda ilerleyemeyen araç sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtaki 8 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Alt geçitteki su itfaiye ekiplerince boşaltıldı.
TAŞAN DERE KAFEYİ YIKTI
Öte yandan Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde Ölükler Deresi de şiddetli yağmur nedeniyle taştı. Taşan derenin suları, sahilde 5 yıldızlı bir otele ait olan ve açılışa hazırlanan kafeyi adeta yerle bir etti. Kafedeki ocak, dolap gibi malzemeler suyla sürüklenerek ortalığa saçılırken, dereden taşan sular sahildeki kumları da denize taşıdı.