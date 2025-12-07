Alanya'da alt geçitte mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

TAŞAN DERE KAFEYİ YIKTI



Öte yandan Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde Ölükler Deresi de şiddetli yağmur nedeniyle taştı. Taşan derenin suları, sahilde 5 yıldızlı bir otele ait olan ve açılışa hazırlanan kafeyi adeta yerle bir etti. Kafedeki ocak, dolap gibi malzemeler suyla sürüklenerek ortalığa saçılırken, dereden taşan sular sahildeki kumları da denize taşıdı.