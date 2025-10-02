Alanya'da aranan 2 şahıs yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 2 şahıs yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan araştırmalar sonucu B.P. (30) isimli şahsın, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, Kestel Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonla jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aynı kapsamda yapılan diğer bir operasyonda ise, Y.S. isimli şahsın " veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından 2 şahıs da cezaevine teslim edildi.

