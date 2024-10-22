Alanya'da avokado bahçesinde yangın: 60 ağaç kül oldu

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi'nde bir avokado bahçesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenirken 60'a yakın avokado ağacı ve seraların bir kısmı tamamen yanarak küle döndü.

Alanya'da avokado bahçesinde yangın: 60 ağaç kül oldu

Yangın, akşam saatlerinde Alanya ilçesi Yeşilöz Mahallesi Sazlısu Sokak'taki avokado bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, elektrik direğinden başladığı değerlendirilen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Mahalle sakinleri, yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Öte yandan yangında dumandan etkilenen 2 vatandaş, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, 60'a yakın avokado ağacı ve bazı seralar tamamen yanarak kül oldu.

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