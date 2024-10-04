Alanya'da baba dehşeti: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla öldürüp, eşini ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da baba dehşeti: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı

Çıplaklı Mahallesi'nde Hüseyin Ü. (74), oğlu Hasan Ü. (43) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, tabancayla oğluna ve eşi Saniye Ü'ye (64) ateş etti.

sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemede Hasan Ü'nün, yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan kadın ise ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli, jandarma ekibince gözaltına aldı.

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