Alanya'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı

Alanya Mahmutlar Mahallesi'nde, ilçede yerleşik yaşayan Rusya uyruklu M.G. ile boşanma aşamasında olduğu eşi A.G. arasında site önünde tartışma çıktı.

Bu sırada M.G, elindeki bıçakla eşini yaraladı. İhbar sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.G'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Jandarma ekipleri, M.G.'yi suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.