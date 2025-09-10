Alanya'da çalılık alanda yangın: 2 sera ve 2 dönüm arazi zarar gördü

Yangın, sabah saatlerinde Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki seralara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 sera zarar görürken, yaklaşık 2 dönümlük otluk alan da küle döndü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

