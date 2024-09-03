Alanya'da çöplükte çıkan yangın paniğe neden oldu

Antalya'nın Alanya ilçesindeki çöp döküm sahasındaki çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çıkan yoğun duman ise kısa süreli paniğe neden oldu.

Alanya'da çöplükte çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın, saat 12.00 sıralarında Toslak Mahallesi Ketenlik Sokak'ta bulanan çöp döküm sahasında meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Alanya Belediyesi'ne ait 2 iş makinesi ile 4 su tankeri, Alanya Orman işletme Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Atık maddelerin yanması sonucu yoğun duman çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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