Alanya'da denizde boğulan eşeğe suni teneffüs

Antalya’nın Alanya ilçesinde, sahibinin serinlemek için birlikte denize girdiği eşek boğuldu. Denizden çıkarılan eşek, suni teneffüs yapılmasına rağmen kurtarılamadı.

Alanya'da denizde boğulan eşeğe suni teneffüs

Alanya'da sahibiyle birlikte denize giren eşek boğuldu.

İlçenin ünlü Kleopatra Plajı’nda meydana gelen olayda Mehmet D. adlı vatandaş eşeğiyle birlikte serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan eşek, sahibi ve sahildeki vatandaşlar tarafından karaya çıkarıldı.

Boğulan eşeğine yapan sahibi Mehmet D.’nin tüm çabalarına rağmen hayvan öldü.

Gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet D.’yi turistler sakinleştirmeye çalıştı. Alanya Belediyesi ekipleri, hayvanı gömmek üzere sahilden aldı.

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