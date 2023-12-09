Alanya’da denize düşen otomobilde 2 kişi öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde denize düşen araçtaki iki kişi yaşamını yitirdi.



Olay, Okurcalar Mahallesi’ndeki iskelede saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İskele kenarında bir süre park halinde olan otomobilin denize düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, iskele ve denizde inceleme yaptı.



Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı dalgıçlarının denizde yaptığı araştırmada otomobil bulundu.



Ekipler otomobildeki B.Ç. ile Y.Z.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Cesetler denizden çıkarılmasının ardından morga götürüldü.

Otomobil ise vinçle iskeleye çıkarıldı.