Alanya'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 3 Ocak tarihli son depremler

Akdeniz Bölgesi'nde hissedilen deprem ardından gözler son depremlere çevrildi. Yaşanan sarsıntının merkez üssü ve şiddetini merak eden vatandaşlar, AFAD son depremler verilerini inceliyor. Peki, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Alanya'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 3 Ocak tarihli son depremler

Merkez üssü Akdeniz Bölgesi olan deprem tedirginliğe neden oldu.  verilerine göre, Antalya Alanya'da (Akdeniz) 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

VERİLERİ

haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan günlük verileri inceliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...