Alanya'da deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 3 Ocak tarihli son depremler

Merkez üssü Akdeniz Bölgesi olan deprem tedirginliğe neden oldu. AFAD verilerine göre, Antalya Alanya'da (Akdeniz) 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.



SON DEPREMLER VERİLERİ

Deprem haberlerine gün içerisinde yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntılar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan günlük verileri inceliyor.