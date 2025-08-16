Alanya’da drift yapan sürücülere ceza

Olay, Alanya’ya bağlı Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 UTV (traktör) tipi araç sürücüsünün kamuya açık yolda drift yaptığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü yönünde ihbar alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, kısa sürede olay yerine intikal etti.

Yapılan incelemelerde sürücülerin drift yapmakla kalmayıp, ters yönde araç kullanmak ve tehlikeli şerit değiştirmek gibi trafik kuralı ihlali gerçekleştirdiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sonucunda, 3 sürücüye toplam 166 bin 378 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgelerine de 60 gün süreyle el konuldu.