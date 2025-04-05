Alanya'da drift yapan sürücüye 46 bin TL ceza
Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 46 bin 392 lira para cezası kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki sanayi sitesi içerisinde otomobille drift atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Drift yaptığı tespit edilen M.A.Ş'ye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.
Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Drift anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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