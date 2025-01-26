Alanya'da elektrikli sobadan çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 10.30 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi Mesut Caddesi 27. Sokakta bulunan 5 katlı binanın 3. Katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 5 kişilik bir ailenin ikamet ettiği evde elektrikli sobadan kaynaklanan yangın çıktı. Yangın sırasında evde yaşayan kişilerin çılığı üzerine çevredeki vatandaşlar yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde mahsur kalan aile üyelerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı. Yangında can kaybı yaşanmazken, binada 2 dairede yangından dolayı maddi hasar meydana geldi.

Yangına tanık olan Sinan Uyanık isimli kişi ‘'Sabah uyandım ekmek almaya gittim. Bağrış sesleri duydum. 2 kız çocuğu bağırıyordu. Evime girdim dumanları gördüm. Koşarak gittim 2. kat yanıyordu. İtfaiye ekipleri müdahale edip söndürdüler. Maddi hasar var'' dedi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.