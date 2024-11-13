Alanya'da feci kaza: 1 ölü

Antalya'da Cemal Uğur (53) idaresindeki 07 AHC 284 plakalı portakal yüklü kamyon, Alanya ilçesi Oba Mahallesi'ndeki yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjü aşarak duvara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Uğur'un hayatını kaybettiği anlaşıldı.



Uğur'un cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından morga gönderildi.