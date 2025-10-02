Alanya'da feci kaza: Mermer bloklara çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, mermer bloklara çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alanya'da feci kaza: Mermer bloklara çarptı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yeşilöz Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Oğuzcan Ö.'nün (19) kullandığı 07 YA 698 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki mermer taşlara çarpıp ters döndü.

Çarpmanın etkisiyle hasar oluşan araçtaki sürücü Oğuzcan Ö. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...