Alanya'da feci kaza: Mermer bloklara çarptı
Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, mermer bloklara çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Yeşilöz Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Oğuzcan Ö.'nün (19) kullandığı 07 YA 698 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki mermer taşlara çarpıp ters döndü.
Çarpmanın etkisiyle hasar oluşan araçtaki sürücü Oğuzcan Ö. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
- Yaralanma
- Antalya Alanya
- Trafik Kazası