Alanya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alanya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan R.Ç'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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